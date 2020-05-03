سوريا تعلن عن منح مالية للمتضررين من كورونا

2020/05/03 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا أنه سيتم منح 100 ألف ليرة لكل عامل تضرر بسبب أزمة كورونا ممن وافقت الحكومة على بياناتهم.وقال راكان إبراهيم، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية، لإذاعة “نينار إف إم”، إن الفريق الحكومي خصص 10 مليارات ليرة سورية، وأن تلك المبالغ التي تم تحديدها بناء “على الموارد المتوفرة وبعد نقاش حكومي”، […]

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