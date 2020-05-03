الرفض لحكومة “الكاظمي” يستمر، و”دولة القانون” يهدّد: لن تتشكّل إلا بموافقتنا

2020/05/03 | 15:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال الخلافات والانقسامات موجودة بشأن الكابينة الوزارية لرئيس #الحكومة_العراقية المكلّف #مصطفى_الكاظمي، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتكليفه التي لم يبق منها سوى /5/ أيام.الخلافات لا تحصر عند مكون بعينه، إنما المكونات على تعدّدها،…

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