“الرواتب”.. معاناة اللاعب العراقي في الدوري السلوي الممتاز

2020/05/03 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي نفط الجنوب، ذو الفقار فاهم، عن معاناة اغلب اللاعبين العراقيين في الدوري السلوي الممتاز.وقال فاهم لـ / المعلومة/ إن “نفط الجنوب يعاني في كل موسم من ازمة مالية بسبب الشركة الداعمة للنادي وقد اعتدنا على مثل هذا الوضع ولم يعد بالامر الجديد”.وأضاف أن “جميع اللاعبين في […]

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