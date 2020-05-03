رئاسة البرلمان تعلن تفاصيل جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/03 | 16:05 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، الأحد، تفاصيل جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، مش...

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