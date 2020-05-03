طهران تدين بشدة عمل “داعش” الجبان والاجرامي بالعراق

2020/05/03 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بشدة العمل الاجرامي والجبان الذي اقدمت عليه جماعة “داعش” الارهابية والذي اسفر عن استشهاد عدد من المجاهدين الصائمين في الحشد الشعبي في شهر رمضان المبارك.وقدم موسوي المواساة للحكومة والشعب العراقي الشامخ، معربا عن امله بان يتخلص الشعب العراقي العظيم في ظل تلاحم ومساعي الحكومة والشعب في العراق من […]

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