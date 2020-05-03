الحرس الثوري: سنُحيي يوم القدس رغم تفشي “كورونا”

2020/05/03 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العميد رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري، عن أن المرشد الأعلى علي خامنئي سيلقي كلمة بيوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مستبعدا تنظيم مسيرات بالعاصمة بسبب كورونا.وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أنه “لا يمكن إحياء يوم القدس كالسنوات الماضية”، مشيرا إلى إمكانية إحيائه بطرق مختلفة”.وأكد على “أهمية عدم […]

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