ما سر -الفوضى المعلوماتية- فيما يخص كورونا؟! - توما حميد

2020/05/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد تنتشر الاكاذيب والشائعات والاخبار الزائفة والمعلومات المضللة في مجال فيروس كورونا بشكل هائل، فهناك فوضى حقيقية في هذا المجال.



اذ تتركز المعلومات المضللة في المجال الطبي على التهوين من خطورة المرض والترويج لحميات غذائية او مكملات غذائية او ادوية معينة للوقاية او العلاج او عدم جدوى الإجراءات التي تدعو لها السلطات او التشكيك بجدوى اللقاحات.



تخلق هذه الشائعات توهم لدى الانسان بانه بمأمن من خطر ال ......





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