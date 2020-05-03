2020/05/03 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية يوم الاحد عن القاء القبض على مسلح ينتمي الى تنظيم داعش في ناحية سنكاو.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان قواتها وبالتعاون مع معاونية اسايش الناحية تمكنوا من القاء القبض على شخص من القومية العربية تولد عام 1988.

ونوه البيان الى ان هذا الشخص انضم الى صفوف تنظيم في عام 2016 في محافظة نينوى وتم القاء القبض عليه وفق المادة اربعة ارهاب والتحقيقات جارية معه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسايش السليمانية تقبض على مسلح بتنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسايش السليمانية تقبض على مسلح بتنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).