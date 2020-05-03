بعد زيتونها… عنب عفرين تحت رحمة «إتاوات» الفصائل الموالية لأنقرة

2020/05/03 | 16:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة جديدة يُقدم فصيل “سليمان شاه” المدعوم من #أنقرة، على ارتكاب الانتهاكات بحق سكان ناحية “شيخ حديد” بريف #عفرين، حيث فرض الفصيل المذكور إتاوات جديدة تجبر المزارعين على دفع نسبة 15 % من منتوج محصول…

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