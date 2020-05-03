تصريح جديد لعبد الكريم خلف: أوامر من عبد المهدي إلى العمليات

2020/05/03 | 16:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، أوامر إلى قيادة العمليات المشتركة بعد سلسلة هجمات شنها تنظيم "داعش" ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي.

أمر عبد المهدي بشن عمليات عسكرية ضد "داعش" ردًا على سلسلة هجمات متواصلة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، 3 آيار/مايو، إن قيادات العمليات والقوات الأمنية "بدأت عمليات دقيقة جدًا في لملاحقة بقايا داعش في محيط صلاح الدين وغرب ديالى والأنبار، وفق أوامر من القائد العام للقوات المسلحة".

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وأضاف، أن "العمليات الأمنية نفذت بإسناد قواتنا الجوية وطيران الجيش، ووفقًا لمعلومات أجهزة الاستخبارات".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق، هجوم جديد لتنظيم "داعش" شرقي محافظة صلاح الدين، فيما ارتفعت حصيلة الهجوم الذي طال نقطة أمنية في منطقة زاغنية بمحافظة ديالى إلى 4 قتلى و6 جرحى من القوات الأمنية فضلاً عن مقتل مدني.

وقتل جندي وأصيب آخر بتفجير عبوة ناسفة في ناحية العظيم، ضمن سلسلة هجمات يشنها التنظيم منذ أسابيع كان أعنفها هجوم جنوب مدينة تكريت الذي خلف 10 قتلى في صفوف الحشد الشعبي.

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