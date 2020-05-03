الغبان: المكلف كرر أخطاء الأسبق في آلية اختيار المرشحين

2020/05/03 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار المرشحين.

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