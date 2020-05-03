ائتلاف الوطنية: لن نمنح الثقة لحكومة الكاظمي وسنقاطع جلسة التصويت

2020/05/03 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الأحد، أنه لن يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكد مقاطعته جلسة التصويت عليها.

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