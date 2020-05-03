2020/05/03 | 16:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كردستان يعيد تشغيل ثالث معبر حدودي مع إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يعيد تشغيل ثالث معبر حدودي مع إيران) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يعيد تشغيل ثالث معبر حدودي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).