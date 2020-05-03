2020/05/03 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة منظمة الانتاج في الجمهورية الاسلامية الايرانية فاطمة بهلواني تحقيق نمو بنسبة 8.4 بالمائة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العامين الاولين من الخطة التنموية السادسة في البلاد.وقالت بهلواني في اتصال عبر الوبينار (الاتصال المباشر عبر الانترنت) اليوم الاحد، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، ان قطاع ICT (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحقق نموا بنسبة 8.4% في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحقق نموا بنسبة 8.4% في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).