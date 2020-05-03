المغرب يسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/03 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت وزارة الصحة المغربية، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المغرب إلى 4880 حالة، بعد تسجيل 151 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت وزارة الصحة، حسبما نشرته وكالة الأنباء المغربية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 174 حالة وفاة./انتهى7

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