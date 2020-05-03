مصدر نيابي: تحالف الحلبوسي لن يصوت على الكاظمي لهذا السبب

2020/05/03 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر نيابي مطلع، الاحد، بان تحالف القوى برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لن يصوت على حكومة الكاظمي في جلسة منح الثقة المزمع عقدها الأسبوع الجاري.

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