المانيا: وزير الداخلية يوافق على استئناف الدوري المحلي

2020/05/03 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعرب وزير الداخلية والرياضة الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأحد، عن دعمه لاستئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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