الحشد الشعبي يعلن تثبيت جهد هندسي في مكيشيفة وتزويدها بكاميرات لمطاردة داعش

2020/05/03 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الاحد، تثبيت جهد هندسي للحشد الشعبي في ناحية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، فيما أكد أنه سيتم تعزيز الناحية بكاميرات من اجل تعزيز جهود التصدي لفلول “ داعش”.وقال الكوفي في بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي كان في حالة انعقاد […]

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