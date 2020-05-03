جمال الضاري : العراق يتراجع بحرية الصحافة‬ بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون‬‬

2020/05/03 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان العراق يتراجع بمؤشر ‫ حرية الصحافة بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون‬‬.

ودعا الشيخ جمال الضاري ‫البرلمان‬الى تشريع قوانين تضمن حقوق الصحفيين وتصون كرامتهم وتحميهم من ميليشيات الغدر التي تستهدفهم بسبب كشفهم لملفات ‫الفساد‬ وجرائم الإبادة الجماعية وتغطية ‫التظاهرات‬ الشعبية‬..



وختم الشيخ جمال الضاري بعبارة الرحمة والخلود لشهداء الكلمة الحرة‬‬‬‬‬‬.

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