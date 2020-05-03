جمال الضاري : العراق يتراجع بحرية الصحافة‬ بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون‬‬

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان العراق يتراجع بمؤشر حرية الصحافة بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
ودعا الشيخ جمال الضاري البرلمانالى تشريع قوانين تضمن حقوق الصحفيين وتصون كرامتهم وتحميهم من ميليشيات الغدر التي تستهدفهم بسبب كشفهم لملفات الفساد وجرائم الإبادة الجماعية وتغطية التظاهرات الشعبية..
وختم الشيخ جمال الضاري بعبارة الرحمة والخلود لشهداء الكلمة الحرة.
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