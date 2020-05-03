وزارة الصحة الإيرانية تبدي قلقها من تعرض البلاد لموجتين جديدتين من عدوى كورونا

2020/05/03 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ان البلاد ستواجه موجتين جديدتين على الأقل من وباء كورونا، في الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل وزير الصحة الإيراني محمد رضا شانساز في تصريح، ان المسؤولين في الوزارة لديهم قلق كبير بشأن فصل الخريف المقبل، ومن الفترة الواقعة بين الثاني والعشرين من أيلول ولغاية العشرين من كانون الأول المقبلين على وجه الخصوص، بسبب الترجيحات التي تشير إلى تعرض البلاد للموجتين الثانية والثالثة من الوباء، مبديا في الوقت ذاته ارتياحه للتدابير التي اتخذتها وزارته، والتي تزيد من احتمالات انخفاض الإصابات بالعدوى من الأيام الحالية ولغاية العشرين من حزيران المقبل.

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