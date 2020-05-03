اسايش السليمانية تلقي القبض على مسلح بداعش انتمى للتنظيم عام 2016

2020/05/03 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على مسلح ينتمي الى تنظيم داعش في ناحية سنكاو.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان "قواتها وبالتعاون مع معاونية اسايش الناحية تمكنوا من القاء القبض على شخص من القومية العربية تولد عام 1988 انضم الى صفوف تنظيم في عام 2016 في محافظة نينوى".

واشارت الى أنه "وتم القاء القبض عليه وفق المادة اربعة ارهاب والتحقيقات جارية معه".

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاحد، مقتل ثلاثة دواعش بعملية أمنية في صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان مقتضب، إن "الحشد الشعبي قتل ثلاثة دواعش بعملية أمنية في صلاح الدين".

وأضاف، أن "العم

بغداد اليوم- خاص

أستبعد الخبير الأمني، أحمد الشريفي، الاحد (3 أيار 2020)، عودة سيناريو سقوط المدن العراقية بيد تنظيم داعش الارهابي، فيما شدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لتنفيذ عمليات عسكرية مباغتة.

وقال الشريفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت عملية عسكرية، اليوم الاحد (03 أيار 2020)، لتعقب خلايا تنظيم داعش في 3 محافظات، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة المستقيل، عادل عبدالمهدي.

وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عبدالكريم خلف، في تصريح صح

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