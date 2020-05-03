العمليات المشتركة تتحدث عن حواضن مكنت داعش تنفيذ هجماته الأخيرة وتوجه رسالة للمواطنين

2020/05/03 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، ان تنظيم داعش لن يستطيع إعادة عقارب الساعة الى وراء والسيطرة على مناطق وفيما تحدثت عن وجود حواضن للتنظيم ببعض المناطق وجهت رسالة للمواطنين بشأن الوضع الامني في البلاد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن " الهجومين الإرهابيين الاخيرين في صلاح الدين تما بوجود حواضن تؤوي مسلحي داعش وتدعم تحركاتهم وهذا الأمر سيقودنا لعمليات استباقية واستخبارية من نوع أخر للبحث عن الداعمين".

ولفت الى ان "عمليات داعش في بعض المحافظات لا تعني أنه قادر على العودة كما كان عليه وان لديه إمكانية السيطرة على مناطق، لأنه لا يستطيع البقاء في اي منطقة ولو لبضع دقائق".

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للأحداث الأمنية الأخيرة بين إن " هناك وسائل اعلام ومواقع تواصل تبث السموم لإرباك الوضع ضمن حملة تهويل اعلامي يرافق هجمات داعش لزرع حالة قلق في نفوس المواطنين".

وختم بالقول "نطمئن المواطنين إن وضع القوات العراقية حاليا من ناحية العد والعدد والتجهيز والعقيدة القتالية يختلف كثيرا عن ماكان عليه قبل أعوام سيطر فيها داعش على مناطق ولن يستطيع السيطرة على شبر ويبقى محافظا على مكانه".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت امس مقتل 10 منتسبين من الحشد الشعبي بهجوم لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين.وقال الخفاجي حينها في مقابلة متلفزة إن " هجوم داعش في صلاح الدين يشير إلى أن المجاميع الإرهابية تواجه ضغطا كبيرا بعد تلقيها ضربات قوية آخرها ما قامت به عمليات صلاح الدين وسامراء وديالى في منطقة مطيبيجة وما حصلت عليه من أجهزة ومعدات ومعلومات استخبارية مكنتها من تنفيذ ضربات مهمة".وعن طبيعة المناطق التي ينتشر فيها داعش أوضح الخفاجي ان " التنظيم يتواجد حاليا في المناطق الوعرة وسلاسل الجبال والوديان وايضا الجزر التي تتوسط نهر دجلة ويتحرك في المناطق الوعرة ويختبئ في الصحراء أيضا ولا يستطيع التوغل نحو المدن لإن لا إمكانية لديه للتطويع وإدارة موارده المالية".وكشف ان " طائرات اف 16 العراقية نفذت قبل 10 أيام ضربة قوية بجزيرة غرب الدور بناء على معلومات استخبارية قتل على إثرها 14 ارهابيا بينهم اجانب وهي منطقة تخزين وتسليح للتنظيم".وأضاف إن " داعش مراقب في هذه المناطق لمدة 24 ساعة عبر الكاميرات والاستطلاع الجوي والمصادر التي توفر المعلومات للقوات الامنية والتي وفرت معلومات مهنة وخاصة في شهر رمضان" كاشفاً ان "التنظيم عمد إلى استخدام قناصين لضرب الكاميرات في محاولة منه لايقاف فاعلية مراقبته".وعن طبيعة الوضع في تلك المناطق وإمكانية تسلل مسلحين بداعش اليها لفت المتحدث باسم العمليات المشتركة الى " ضرورة تدقيق قاعدة البيانات للعائدين الى تلك المناطق لمعرفة فيما إذا نفِذ مطلوبون ولن نتجه لتغيير قيادات امنية الا بعد النتائج التي تخرج بها اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة فجر اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة تتحدث عن حواضن مكنت داعش تنفيذ هجماته الأخيرة وتوجه رسالة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة تتحدث عن حواضن مكنت داعش تنفيذ هجماته الأخيرة وتوجه رسالة للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).