قاتل أسامة بن لادن يكشف عن تفاصيل مثيرة

2020/05/03 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في الذكرى السنوية الـ9 لتصفية أسامة بن لادن، كشف العنصر السابق في قوات ‘نافي سيلز’ الأمريكية الذي أطلق رصاصة قاتلة على زعيم تنظيم ‘القاعدة’ تفاصيل مثيرة عن عملية ‘رمح نبتون’.وشرح العسكري الأمريكي السابق، روب أونيل، في مقابلة حصرية أجرتها معه قناة ‘فوكس نيوز’، لأول مرة تفاصيل عن كيفية تخطيط عناصر من […]

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