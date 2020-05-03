يوفنتوس يجهز خطة لتغيير قناعات نجم برشلونة

2020/05/03 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لم يفقد يوفنتوس الأمل، في ضم نجم فريق برشلونة، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية اليوم الأحد، إنَّ يوفنتوس سيعمل على محاولة إقناع البرازيلي آرثر ميلو، بالرحيل عن برشلونة، والانضمام إلى البيانكونيري، الصيف المقبل.وقال آرثر، الأسبوع الماضي، إنَّ خياره الوحيد هو الاستمرار في برشلونة، مشيرًا إلى […]

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