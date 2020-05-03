قوة الصدمة بالبصرة تضبط 215 مخالفاً لحظر التجوال

2020/05/03 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةأعلن محافظ البصرة، اليوم الأحد، عن ضبط 215 مخالفا لحظر التجوال و501 عجلة بين سيارة ودراجة نارية.وقال العيداني في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد وحماية أرواح المواطنين من تفشي وباء كورونا بتاريخ٢٠٢٠/٥/٢ تم نصب سيطرات في عموم محافظة البصرة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي ونشر […]

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