السعودية تسجل ارتفاعا حادا وغير مسبوق للإصابات بكورونا

2020/05/03 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق للاصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1552 حالة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 […]

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