2020/05/03 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … دعا عدد من السياسيين والبرلمانيين البريطانيين إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني إذا مضى قدما في خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ، مؤكدين أن هذه الخطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” وفي رسالة نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني أعرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (127 عضوا في البرلمان البريطاني يطالبون بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (127 عضوا في البرلمان البريطاني يطالبون بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).