رويترز: تسجيل 327 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا وحصيلة الضحايا تصبح 21800 وفاة

2020/05/03 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأحد عن تسجيل 327 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مستشفيات إنجلترا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21800 وفاة.

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