وزير الصحة يتحدث عن مساعدة الكويت والصين للعراق ويؤكد: وعدتنا واشنطن بأموال

2020/05/03 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي، إن الكويت والصين ساعدتنا العراق من الناحية المالية والمعدات الطبية خلال ازمة فيروس كورونا، فيما أكد أن الولايات المتحدة وعدت العراق بمساعدات مالية قريبا.

ونقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن علاوي قوله خلال ندوة حوارية عبر دائرة تلفزيونية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "كجزء من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة فقد حصلنا على وعد من حكومة الولايات المتحدة على مساعدتنا مالياً".

واضاف علاوي: "اعتقد أن فريقاً يجري مفاوضات الآن مع الولايات المتحدة، أو في طور الإعداد لهذه المفاوضات ليحصل العراق على بعض الدعم، وهو دعم مالي من أميركا".

وتابع خلال الندوة، إن "الكويت ساهمت بمبلغ كبير من المال وجهزت الحكومة الصينية العراق بمعدات للمساعدة في مكافحة الوباء".

وكان فريق خبراء صيني قد أكمل يوم السبت الماضي نصب وتركيب جهاز تصوير مقطعي، سي تي، يعتمد على الكومبيوتر في مركز الشفاء المتخصص للحجر الصحي شرقي العاصمة بغداد، كجزء من مساعدة الصين للعراق في مواجهة مرض فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

واعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت 2 ايار 2020، تسجيل 66 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 8 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لهذا اليوم انه " تم فحص (2854) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (98253)

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (66) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 16 ، بغداد / الكرخ 11 ، مدينة الطب 8 ، كربلاء المقدسة 3 ، البصرة 17، واسط 1، كركوك 1، المثنى 1، اربيل 6، صلاح الدين 2"، مبينة أن "الوفيات لهذا اليوم حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

واكدت انها "سجلت 59 حالة شفاء وكما يلي: بغداد / الرصافة 32 ، النجف الاشرف 7 ، البصرة 13 ، واسط 1 ، المثنى 4 ، وذي قار 2"، مشيرة الى انه "بموجب احصائية اليوم فقد بلغ مجموع الإصابات : 2219، ومجموع الوفيات 95 ومجموع حالات الشفاء 1473".

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