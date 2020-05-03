اكبر شركتي ادوية في العالم: لقاح كورونا قد يتوفر في صيف 2021.. عقدنا شركا لانتاج مليار جرعة

2020/05/03 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف موقع أميركي، الاحد (3 ايار 2020)، أن اكبر شركتي تصنيع ادوية ولقاحات في العالم تتعاونان ...





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