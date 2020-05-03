اجراءات صارمة في معبر الكرامة الحدودي بين العراق والاردن بسبب كورونا

2020/05/03 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتسبب حجر 50 مشتبها بإصاباتهم بفيروس كورونا بعد قدومهم من العراق، باتخاذ الحكومة الاردنية اجراءات صارمة في معبر الكرامة الحدودي بين البلدين.وذكرت تقارير طبية اردنية، اليوم الاحد، واطلعت عليها "كلكامش برس" ان "الفحوصات الاولية اكدت خلو 25 عينة من فيروس كورونا من اصل 50 عينة تم سحبها من المشتبه بإصابتهم واغلبهم ممن يعملون في خط التجارة بين العراق والاردن".وبينت الصحة الاردنية ان "فرق الصحة تعمل على مدار الساعة لفحص القادمين من خلال معبر الكرامة الحدودي مع العراق"، مشيرة الى ان "كافة الفحوصات التي اجريت للسائقين سلبية".

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