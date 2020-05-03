2020/05/03 | 16:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر رجل الأعمال السوري «رامي مخلوف» بفيديو جديد عبر حسابه في فيس بوك، يتهم فيه الأجهزة الأمنية السورية، باعتقال موظفيه وممارسة الضغوط عليه حتى يتنازل عن أملاكه، وذلك بعد أن ردت الحكومة السورية على تسجيله…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو) “رامي مخلوف” يتحدى الحكومة السورية… «لن أتنازل عن ممتلكاتي») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو) “رامي مخلوف” يتحدى الحكومة السورية… «لن أتنازل عن ممتلكاتي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).