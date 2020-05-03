الاقتصاد النيابية تدعو الكاظمي الى انتزاع المنافذ الحدودية من “الأحزاب والمافيات” بعد تشكيل الحكومة

2020/05/03 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الاحد، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ قرار شجاع بعد تشكيل الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية وانتزاعها من قبضة الأحزاب والمافيات.وقالت عضو اللجنة، انتصار الموسوي لـ /المعلومة/، إن “دائرة الضريبة قائمة على اساس أموال المنافذ الحدودية وجميع السلع الداخلة والخارجة تشكل مورد مالي كبير للدولة العراقية”، […]

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