2020/05/03 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل المرجع السيستاني : القضايا الانسانية من اولويات المرجعية العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني : القضايا الانسانية من اولويات المرجعية العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني : القضايا الانسانية من اولويات المرجعية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).