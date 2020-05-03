صلاح يسخر من تقرير يدعو لرحيله عن ليفربول ووكيله يرد

2020/05/03 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر النجم المصري محمد صلاح من تقرير حول رحيله عن فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجاء رد وكيله رامي عباس بسلسلة تغريدات.

وعلق صلاح بثلاثة وجوه ضاحكة على منشور ترويجي طرحته شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، مساء السبت على حسابها الرسمي في إنستغرام، على تقرير حول البقاء في ليفربول أو رحيله خلال فترة الانتقالات القادمة.

ونال “إيموجي” صلاح الساخر آلاف التفاعلات من الجماهير قبل أن يقوم بحذفه من التعليقات.

ونشرت الشبكة التقرير على موقعها الرسمي اليوم الأحد بعنوان “كيف يمكن أن أترك ليفربول؟” كما روجت له عبر حسابها على تويتر، ووضح أن التقرير يدعو إلى رحيل النجم المصري من خلال التعليق على التغريدة بأن بيع صلاح يمهد الطريق أمام تيمو فيرنر أو جادون سانشو في ليفربول.

وتولى وكيله الرد على التقرير من خلال أربع تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، عدد فيها إنجازات صلاح قائلا إنه لم يخسر الحذاء الذهبي من انضمامه لليفربول عام 2017.

وقال عباس إن صلاح هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال موسمي 2017-2018 و2018-2019 إضافة إلى الموسم الحالي.

وساهم اللاعب المصري بدور كبير في تتويج ليفربول بثلاثة ألقاب العام الماضي، دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما اقترب الفريق من التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد غياب ثلاثين عاما.

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