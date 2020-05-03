الطبيب : لن تلعبَ كرة القدم مرة أخرى.. حمد الله يشارك جمهوره ذكرى مؤلمة أبكته

2020/05/03 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشارك النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى مؤلمة كادت تنهي مسيرته في ملاعب كرة القدم، وتسببت في بكائه.

وكتب هداف النصر السعودي منشورا طويلا على حسابه الرسمي على إنستغرام وغرد به من خلال عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر، يروي فيه قصة تحذير الطبيب له بقوله “لن تلعب كرة القدم مرة أخرى في حياتك” بعد تعرضه لإصابة بالغة عام 2018.

سلام عليكم ورحمة اللهحبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي و أفضل لاعب في الدوري الحمد لله ، لاكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط فالحمدلله فزت بالعديد من الإنجازات من قبل pic.twitter.com/SPhtbOCny6

— عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) May 2, 2020

وقال حمد الله إنه تحدى تحذير الطبيب له، بل وزاد إصرارا على تحقيق المزيد من النجاح، وفاز مع النصر بما وصفه بأغلى دوري سعودي في التاريخ، الموسم الماضي 2018-2019، كما توج بلقبي أفضل لاعب والهداف التاريخي للدوري.

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