الكورد في مناطق النزاع يعقدون الآمال على الاتفاق بين اربيل وبغداد

2020/05/03 | 17:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر نائب كوردي عن محافظة ديالى يوم الاحد نجاح مباحثات الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم بأنه سيحل جميع المشاكل اللامنية والادارية في عموم المناطق المتنازع عليها.

وقال شيركو ميرويس وهو نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في ديالى لـشفق نيوز، إن "نجاح مباحثات وفقد الاقليم مع الحكومة الاتحادية سيعزز الشراكة بين الطرفين في ادارة المناطق المتنازع عليها وانها المشاكل العالقة منذ سنوات عدة".

واكد ان "نجاح المباحثات سيعزز الامن في المناطق المتنازع عليها وخاصة الساخنة امنيا ومنع تكرار هجمات وحوادث صلاح الدين الاخيرة".

واضاف ميروس أن "المشاكل الامنية وتحولاتها السلبية تعود للانشغال السياسي وفشل تشكيل الحكومة منذ 3 اشهر ما سبب فراغا سياسيا وامنيا استغله تنظيم داعش لتنفيذ هجماته".

يشار إلى أن وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني أجرى سلسلة لقاءات مع القيادات العراقية في بغداد حول الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .

وكشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، أمس السبت، عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد رسالة إلى حكومة إقليم كوردستان عبر نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم قوباد طالباني، موضحا أن الحكومة العراقية طلبت بتسليم ملف النفط بالاضافة الى جميع الواردات الاتحادية كالكمارك والضرائب".

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