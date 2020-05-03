ائتلاف الوطنية بالعراق: سنقاطع جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/03 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف الوطنية بالعراق، اليوم الأحد، أنه لن يتم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكد أنه سيتم مقاطعة جلسة التصويت عليها....

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