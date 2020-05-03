وزير التخطيط العراقي يحدد موعد البدء بصرف منحة الطوارىء

2020/05/03 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط العراقي، نوري الدليمي، اليوم الأحد، عن صرف مبالغ المنحة الطارئة للمستفيدين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد ان تم توفير التغطية المالي...

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