2020/05/03 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيرقدار: حملة ممنهجة تطال القضاء وراؤها سياسيون فاسدون بغداد – الزمان قال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلان انه (في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرقدار: حملة ممنهجة تطال القضاء وراؤها سياسيون فاسدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرقدار: حملة ممنهجة تطال القضاء وراؤها سياسيون فاسدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).