الحصيلة اليومية لكورونا في الدول الخليجية

2020/05/03 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت سلطنة عُمان ومملكة البحرين والامارات وقطر، اليوم الأحد، حصيلتهما اليومية الخاصة بإصابات فيروس كورونا المستجد، المنتشر بأنحاء العالم، في حين كشفت الكويت عن حالات شفاء جديدة.وقالت وزارة الصحة العُمانية في بيان إنه تم تسجيل 85 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في السلطنة إلى 2568 حالة.وأوضحت الوزارة أن 21 إصابة من الحالات الجديدة […]

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