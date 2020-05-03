نصائح عملية تساعد على تخفيف الضغط النفسي والتوتر

2020/05/03 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيعاني الكثير في هذه الأيام من الضغوطات النفسية والتوتر الذي تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة والأزمات العامة والخاصة التي تغطي الكوكب من الشرق إلى الغرب، ومن هنا تأتي أهمية اتباع إجراءات معينة لتخفيف هذا التوتر في حياتنا.نشر موقع “ويب طب” عددا من النصائح التي تساعد بشكل فعال بإزالة التوتر وتخفيف الضغط النفسي أو […]

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