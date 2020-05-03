عيد الام البرتغالي،،كرستيانو يقدم هدية ثمينة لوالدته

2020/05/03 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: على عكس العالم، تحتفل البرتغال بعيد الام في تاريخ خاص بها وهو الاول من مايو/ آيار من كل عام.وانتهز النجم البرتغالي ولاعب يوفنتوس الايطالي كرستيانو رونالدو الفرصة، لتقديم هدية ثمينة لوالدته دولوريس أفيرو ، نشرتها على حسابها في انستغرام.View this post on Instagram Obrigada aos meus filhos pelos presentes que […]

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