الكشف عن تدخل امريكي بترشيح شخصية لوزارة العمل تدعم “المثليين”

2020/05/03 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف مصدر نيابي، الاحد، عن تدخل السفارة الأمريكية بفرض مرشح على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتولي منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “السفارة الأمريكية فرضت ترشيح الأستاذ الجامعي كاظم غيلان على الكاظمي لتولي منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”، لافتا إلى إن “غيلان لديه ارتباطات بمنظمات […]

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