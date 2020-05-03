2020/05/03 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة ،اليوم الاحد، استمرارها بتسلم الاقساط الشهرية لمقترضي صندوق الاسكان الراغبين بالتسديد في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الاسكان: تأجيل تسديد القروض لا تترتب عليه فوائد تأخيرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الاسكان: تأجيل تسديد القروض لا تترتب عليه فوائد تأخيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).