2020/05/03 | 17:16 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة ،اليوم الاحد، استمرارها بتسلم الاقساط الشهرية لمقترضي صندوق الاسكان الراغبين بالتسديد في بغداد والمحافظات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان: تأجيل تسديد القروض لا يترتب عليه فوائد تأخيرية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان: تأجيل تسديد القروض لا يترتب عليه فوائد تأخيرية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان: تأجيل تسديد القروض لا يترتب عليه فوائد تأخيرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).