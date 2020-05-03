صندوق الإسكان: تأجيل تسديد القروض لا يترتب عليه فوائد تأخيرية

2020/05/03 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة ،اليوم الاحد، استمرارها بتسلم الاقساط الشهرية لمقترضي صندوق الاسكان الراغبين بالتسديد في بغداد والمحافظات.

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