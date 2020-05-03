"الدفاع" تكشف تلقي القوات معلومات مسبقة عن هجمات داعش الاخيرة وتشخّص الخلل

2020/05/03 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن تلقي القوات الأمنية العراقية، معلومات عن نية تنظيم داعش الارهابي، بشن هجمات قبل وقوعها بأيام، متهمة اياها بـ"عدم الاكتراث" لهذه المعلومات.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، في حديث لشفق نيوز، ان "هناك تقصيرا لدى القوات الأمنية في التصدي لهجمات تنظيم داعش، فهناك تسيب في الوضع الأمني وعدم اكتراثها بالمعلومات التي وردت لها بشأن نية تنظيم داعش بشن هجمات".

وأضاف الركابي ان "هناك معلومات استخباراتية، وصلت الى القوات الأمنية قبل أكثر من أسبوع على هذه الهجمات، تؤكد وجود تهديد للمناطق، التي شن بها هجمات ارهابية من قبل الدواعش، لكن مسؤولي هذه القواطع، لم يتعاملوا مع هذه المعلومات، ولهذا هناك تقصير والمقصر يجب ان يحاسب، خصوصاً ان الملف الأمني لا يمكن التساهل والتسامح به".

وشن تنظيم داعش، أمس السبت، خمسة هجمات منسقة في تصعيد لافت استهدفت مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، اوقعت ضحايا.

كما شّن مسلحو تنظيم "داعش" خلال نيسان/أبريل الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

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