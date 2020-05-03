تضاعفَت في نيسان مُقارنة بيناير: /151/ عملية لـ “داعش” في العراق

2020/05/03 | 17:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثُرت بشكل لافت هجمات #داعش في المدة الأخيرة في #العراق، بخاصة في شهر نيسان المنصرم، لذا بدا واضحاً آن التنظيم يشكّل خطراً فعلياً على البلاد، إن لم تتحرّك #الحكومة_العراقية.ما يؤكد هذا الخطر المحدق، هو…

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