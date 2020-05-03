عصائب أهل الحق .. قصة التأسيس

2020/05/03 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / أحمد رضا المؤمن في مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب “ع” ، النجف الأشرف عاصمة المقاومة الإسلاميّة ، وفي مدرسة من مدارس حوزتها العلمية الشريفة ، مدرسة الإمام الباقر “ع” (المدرسة الهندية سابقاً).وفي يوم السبت الأوّل من شهر ربيع الأول سنة 1424 هجرية ، الموافق للثالث من الشهر الخامس آيار من […]

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