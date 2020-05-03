2020/05/03 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات الصحية الإماراتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 حلات وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإماراتية: تسجيل 7 وفيات و564 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الإماراتية: تسجيل 7 وفيات و564 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).